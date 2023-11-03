Flaş hakem sözleri! "Görevden el çektirilmeli"

Burada insanların adil olduğu bir dünya yok diye, adalet herkese eşit uzaklıkta değil diye bizlerin de hak arama çalışmalarını aksatmaya hakkımız yok. Bizim çocuklarımıza borcumuz var. Ama ne büyük utançtır ki, bizim gibi düşünmeyenler oldukça yazdığımız o mektuplar sadece sahibini ilgilendirecektir.