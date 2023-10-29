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Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Antalyspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 19:01
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Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Corendon Airlens Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

14.sıradaki Antalyaspor'un ligde 9 puanı bulunuyor. 8 puanlı RAMS Başakşehir ise 8 puanla son sırada yer alıyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Güray, Safuri, Ömer, Jhezkel, Bytyqi, Veysel

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Deniz, Aleksic, Pelkas, Deniis, Figueireido

ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - RAMS Başakşehir arasında oynanacak mücadele 29 Ekim Pazar günü 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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