Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Corendon Airlens Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
14.sıradaki Antalyaspor'un ligde 9 puanı bulunuyor. 8 puanlı RAMS Başakşehir ise 8 puanla son sırada yer alıyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Güray, Safuri, Ömer, Jhezkel, Bytyqi, Veysel
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Deniz, Aleksic, Pelkas, Deniis, Figueireido
ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - RAMS Başakşehir arasında oynanacak mücadele 29 Ekim Pazar günü 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.