Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın bu sene bileği bükülmüyor.
Trendyol Süper Lig'de mağlubiyeti henüz tatmayan Okan Buruk ve öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor.
Cimbom Süper Lig'e Kayserispor beraberliğe ile başlamıştı.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın bu sene bileği bükülmüyor.
Trendyol Süper Lig'de mağlubiyeti henüz tatmayan Okan Buruk ve öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor.
Cimbom Süper Lig'e Kayserispor beraberliğe ile başlamıştı.
Okan Buruk'un öğrencileri ligin ilk haftasında aldığı beraberliğin ardından geri kalan tüm maçlarından 3 puan çıkarmasını bildi.
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Aslan, Avrupa'da da iddialı yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
Devler Ligi'nde İngiltere devi Manchester United'ı Old Trafford'da tarihi maçta deviren sarı-kırmızılılar özgüven tazeledi.
Tarihi zafer sonrası ligde Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup etmişti.
Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında dev derbide evinde, çalkantılı süreç geçiren ve Burak Yılmaz öncülüğünde İstanbulspor maçında 3 puan alarak moral bulan Kara Kartal'ı konuk edecek.
Maçın hazırlıklarına başlayan Okan Buruk ve öğrencileri evinde taraftarı önünde zorlu rakibini mağlup etmek istiyor.
İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI
Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak derbide ev sahibi ekip Galatasaray'ın kazanmasına 1.55 oran verildi.
Konuk ekip Beşiktaş'ın galibiyetine ise 4.40 oran verilirken, beraberliğe de 3.83 oran verildi.