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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı dev derbinin iddia oranları açıklandı. İşte zorlu randevunun çarpıcı rakamları. Ayrıntılar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 10:05
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Okan Buruk'un öğrencileri ligin ilk haftasında aldığı beraberliğin ardından geri kalan tüm maçlarından 3 puan çıkarmasını bildi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Aslan, Avrupa'da da iddialı yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Devler Ligi'nde İngiltere devi Manchester UnitedOld Trafford'da tarihi maçta deviren sarı-kırmızılılar özgüven tazeledi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI

Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak derbide ev sahibi ekip Galatasaray'ın kazanmasına 1.55 oran verildi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu!

Konuk ekip Beşiktaş'ın galibiyetine ise 4.40 oran verilirken, beraberliğe de 3.83 oran verildi.

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