Ankaragücü'de Emre Belözoğlu kanunları… Genç çalıştırıcının devre arasında takımdaki eksikleri tespit ettiği ve oyuncularına da bunları aktardığı belirtildi. Başkent ekibi, Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.
Ankaragücü'de Emre Belözoğlu kanunları… Genç çalıştırıcının devre arasında takımdaki eksikleri tespit ettiği ve oyuncularına da bunları aktardığı belirtildi. Başkent ekibi, Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.