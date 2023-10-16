Rizespor bileniyor!

İlhan Palut yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, milli ara sonrasında oynayacağı Kayserispor maçına kilitledi. Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda mağlup ederek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Rize, Samsunspor'u tek golle geçmişti.
İlhan Palut yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, milli ara sonrasında oynayacağı Kayserispor maçına kilitledi. Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda mağlup ederek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Rize, Samsunspor'u tek golle geçmişti.