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Ortaya iki aday

İlk aday transferinden son anda vazgeçilen Vecino... Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise Galatasaray’ın eski oyuncusu Mario Lemina.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Ortaya iki aday

Galatasaray orta sahasında devre arasında değişim yaşanacak. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı maçlarda performansı yeterli bulunmayan Sergio Oliveira'nın ara dönemde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan yönetim, transfer için düğmeye basmış durumda... Teknik heyetin orta saha gündeminde ise 2 oyuncu ön plana çıktı. Bunlardan biri, Okan Buruk'un çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino... Lazio forması ile bu sezon iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı... 32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak. Listedeki diğer isim ise eski oyuncusu Mario Lemina... Teknik direktör Okan Buruk, Lemina'yı Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşündüğü için istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de Wolves formasıyla bu sezon tüm maçlarda oynadı.

OLİVEİRA KOLAYLIK İSTEYECEK

G.Saray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılmak üzere. Portekizli orta saha artık gün sayarken, Fransa Ligi takımlarından Nice'in oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Oliveira'nın ayrılık için yönetimden kolaylık isteyeceği ifade edildi.

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