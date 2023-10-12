TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
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Sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.
Her geçen hafta grafiğini yükselten yıldız oyuncu, transferin gözdesi konumunda.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna iddialı bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, futboluyla parmak ısırttı.
Güzel futbolunu attığı golle süsleyen yıldız futbolcu karşılaşmaya damga vurdu.
AVRUPA HAYALİ VAR!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da şampiyon olarak tamamlayan Kerem'in Avrupa'ya transfer olma hayali var.
24 yaşındaki oyuncu, 5 büyük ligden birine transfer olmak istiyor.
Transferin gözdesi konumundaki Kerem Aktürkoğlu için gözlemciler Old Trafford'da hazır bulundu.
Yıldız kanat oyuncusu, performansıyla izleyenleri mest etmeyi başardı.
TOTTENHAM KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PEŞİNDE!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Hücum çeşitliliğini artırmak isteyen Ada temsilcisinin, 24 yaşındaki yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi.
ManU maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Tottenham yetkililerinin devre arasında harekete geçeceği öne sürüldü.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
Ocak ayında harekete geçecek olan İngiliz devinin, 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı kaydedildi.
Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.