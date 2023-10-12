Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansını sürekli artıran Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa ekiplerinin ilgisi ciddileşiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferinde yıldızlaşan oyunculardan biri olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. ManU maçında da gözlemciler tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:07
TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir 👉 Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda?

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Her geçen hafta grafiğini yükselten yıldız oyuncu, transferin gözdesi konumunda.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna iddialı bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, futboluyla parmak ısırttı.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Güzel futbolunu attığı golle süsleyen yıldız futbolcu karşılaşmaya damga vurdu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

AVRUPA HAYALİ VAR!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da şampiyon olarak tamamlayan Kerem'in Avrupa'ya transfer olma hayali var.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki oyuncu, 5 büyük ligden birine transfer olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Transferin gözdesi konumundaki Kerem Aktürkoğlu için gözlemciler Old Trafford'da hazır bulundu.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Yıldız kanat oyuncusu, performansıyla izleyenleri mest etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

TOTTENHAM KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PEŞİNDE!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Hücum çeşitliliğini artırmak isteyen Ada temsilcisinin, 24 yaşındaki yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

ManU maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Tottenham yetkililerinin devre arasında harekete geçeceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
Ocak ayında harekete geçecek olan İngiliz devinin, 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Haluk Bilginer'in alacağı rakam dudak uçuklattı! Angelina Jolie ile başrolde oynayacak...
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlıyor!
G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor!
Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a!
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? İZLANDA - LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? 11:19
AVUSTURYA BELÇİKA maçı hangi kanalda? AVUSTURYA BELÇİKA maçı hangi kanalda? 11:14
ESTONYA AZERBAYCAN maçı hangi kanalda? ESTONYA AZERBAYCAN maçı hangi kanalda? 11:10
İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? 11:07
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi! Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi! 11:03
Mancini ile görüştü! İki isim önerdi Mancini ile görüştü! İki isim önerdi 09:23
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim... F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim... 09:43
G.Saray'a Ziyech'ten kötü haber! G.Saray'a Ziyech'ten kötü haber! 09:47
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a! 10:02
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller 10:26
G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor! G.Saraylı yıldız takımdan gönderiliyor! 10:33
Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor Icardi'den flaş karar! Geri dönüyor 10:41