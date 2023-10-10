Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın yazısında VAR kararlarını eleştirdi.
HAKKI YALÇIN - VAR sistemi niye var?
Kasımpaşa karşısındaki Fenerbahçe'de geçen maçlarındaki performansın yansıması yoktu ama 8 maçlık galibiyet serisinin arkasının sağlam olma ihtimali yine de çoktu. Görsel olarak zenginlik arıyorsak ülke futbolunda sıradanlıktan bıktığımız ve lider bir takımın elindekilerle yetinmeyeceğini düşündüğümüz içindir. Szymanski'yi ilk kez bu kadar etkisiz gördüm ve şaşırdım.
Batshuayi'nin laçkalığını yadırgamadım. Dzeko'nun ciddiyetini herkeste bulabilmek mümkün olmuyor çünkü. Ferdi Kadıoğlu'nun her maçta akılla, işçilikle ve yaratıcılıkla imtihanları yıldızlı pekiyi. O kadar çabuk alan değiştiriyor ki sanırsınız sahada ikizi var! İsmail Yüksek'e parantez açıyorum. Futbolun artistik yanına değil, sadeliğine sığınan adamların futboldaki yeri her zaman başkadır. O yüzden onlar vazgeçilmezdir. Sonuç olarak liderliğin önünü süpüren ya da 8 maçtır rakiplerini silip süpüren bir Fenerbahçe gerçeği duruyor ortada.