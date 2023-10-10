Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

İstanbulspor karşısındaki Beşiktaş'a baktım da sadece ayakta kalmaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Buna karşılık Beşiktaş taraftarının maçın başında "edebi" bir tepkisi vardı. Gördük ki susarak da çok şey anlatılıyor, tribünlerde sırtlar dönük olsa da! Burak Yılmaz'ın başarılı olmasını elbette isteriz. Ama futbolcuların kendilerine sorması gereken bir soru var.