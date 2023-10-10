Haberler Süper Lig Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna kayıpsız devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın VAR'ın kararlarını eleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 08:57
Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın yazısında VAR kararlarını eleştirdi.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

HAKKI YALÇIN - VAR sistemi niye var?

Kasımpaşa karşısındaki Fenerbahçe'de geçen maçlarındaki performansın yansıması yoktu ama 8 maçlık galibiyet serisinin arkasının sağlam olma ihtimali yine de çoktu. Görsel olarak zenginlik arıyorsak ülke futbolunda sıradanlıktan bıktığımız ve lider bir takımın elindekilerle yetinmeyeceğini düşündüğümüz içindir. Szymanski'yi ilk kez bu kadar etkisiz gördüm ve şaşırdım.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Batshuayi'nin laçkalığını yadırgamadım. Dzeko'nun ciddiyetini herkeste bulabilmek mümkün olmuyor çünkü. Ferdi Kadıoğlu'nun her maçta akılla, işçilikle ve yaratıcılıkla imtihanları yıldızlı pekiyi. O kadar çabuk alan değiştiriyor ki sanırsınız sahada ikizi var! İsmail Yüksek'e parantez açıyorum. Futbolun artistik yanına değil, sadeliğine sığınan adamların futboldaki yeri her zaman başkadır. O yüzden onlar vazgeçilmezdir. Sonuç olarak liderliğin önünü süpüren ya da 8 maçtır rakiplerini silip süpüren bir Fenerbahçe gerçeği duruyor ortada.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Galatasaray'ın Manchester United maçındaki harika oyunuyla, Antalya'daki galibiyetini sıradanlaştırmak arasındaki tercüme farkı; "İngiltere'deki Aslan pençesiydi, Antalya'daki gürleme!" İki maçta da "tırnak içine" alınması gereken adam Davinson Sanchez. Savunmada "ağırlık sebebiyle" rakibe verilen pozisyonların önüne geçen adam. Tete'nin ürettikleri ve paylaşma gücü takıma katacaklarının anonsu gibi duruyor.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Zaha'nın ince işçiliğine eşlik etmenin yolları aranıyor. Rakip alandaki organize etkinlikler Icardi için sekteye uğrasa da Icardi olmadık zamanlarda noktayı koymayı biliyor.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

İstanbulspor karşısındaki Beşiktaş'a baktım da sadece ayakta kalmaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Buna karşılık Beşiktaş taraftarının maçın başında "edebi" bir tepkisi vardı. Gördük ki susarak da çok şey anlatılıyor, tribünlerde sırtlar dönük olsa da! Burak Yılmaz'ın başarılı olmasını elbette isteriz. Ama futbolcuların kendilerine sorması gereken bir soru var.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

"Başkalarında olup bizde olmayan ne var?" Futbolcular geçen sezondan kalan dirençli görüntülerini bilgisayarda tarasınlar ya da kendilerini sahanın ortasında arasınlar, aynaların karşısında değil. Yükün altına girmedikçe kimse el üstünde taşınmaz, bunu anlamaları gerekiyor.

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Ligin en özel teknik adamlarından biri Volkan Demirel. Hatayspor'da kısıtlı imkanlarla özel bir yolculuktayken hakkını vermemiz gerekiyor. Onun arkasında ağalar beyler yok, yürek var sevgi var, ağırbaşlı bir duruş var. O yüzden bizler Volkan Demirel gibilerine "adam" deriz. Gözünü de gönlünü de insanlığa ve futbola açan adam!

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Bu ülkede futbolun temel meselesi hakemler. Bazıları gerçekten tehlikeli. Pozisyonlarda adam seçiyorlar, takım seçiyorlar. O yüzden birçoğunu adalete yakın bulmuyoruz. Sahanın içi kadar dışında da tehlike var? Sorun bakalım VAR sistemi niye var? Soru işaretlerinin çengeline işlerine gelen adamların formalarını asmak için mi, yoksa adaleti YOK etmek için mi?

Adaleti yok etmek için 'VAR'! Hakkı Yalçın'dan sert eleştiri

Her ne kadar sır vermeseler de hakemlerin "ağzını arayın" düdükten başka şeyler de bulabilirsiniz! Onlar genelde ligin ikinci yarısında kendilerini ele vermeyi severler! Bizim derdimiz cinayeti aydınlatmak değil cinayetlerin önüne geçmek. Çünkü bu ülkede pazara çıkarılan kirli ipliklerin bile hala itibarı VAR.

DİĞER
Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç Hırvatistan Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak?
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası emekliye ikramiye müjdesi: 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık
Rekortmen İsmail Kartal!
G.Saray'da o yıldızlar dertli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray...
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
aspor canlı yayın izle
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? 09:15
Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... 09:13
Adaleti yok etmek için 'VAR' Adaleti yok etmek için 'VAR' 08:57
Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? 08:58
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! 09:00
Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol SK maçı saat kaçta? Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol SK maçı saat kaçta? 09:10
Daha Eski
Serie A'da görülmemiş olay! Olivier Giroud... Serie A'da görülmemiş olay! Olivier Giroud... 00:11
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk onay verdi 00:11
Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fred transferinde şaşırtan gerçek! 00:11
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 00:11
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 00:11
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! 00:11