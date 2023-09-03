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Samsunspor - İstanbulspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. hafta mücadelesinde Samsunspor evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Samsunspor - İstanbulspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:00
Samsunspor - İstanbulspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin yeni ekibi Samsunspor sahasında İstabulspor'u konuk ediyor.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde 3 puan hesapları yapıyor.

Konuk İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Satka, Yunus Emre, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner, Ali, Fofana, Emre, Laura

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Loshaj, Rroca, Emir Kaan, Nda, Kenio, İbrahim

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - İstanbulspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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