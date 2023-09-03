Samsunspor - İstanbulspor CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin yeni ekibi Samsunspor sahasında İstabulspor'u konuk ediyor.
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde 3 puan hesapları yapıyor.
Konuk İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Satka, Yunus Emre, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner, Ali, Fofana, Emre, Laura
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Loshaj, Rroca, Emir Kaan, Nda, Kenio, İbrahim
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - İstanbulspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.