Kasımpaşa 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında Pendikspor'u ağırladı.

Pendikspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Oscar Romero ile öne geçti.

Ev sahibi Kasımpaşa 81. dakikada Claudio Winck ile eşitli yakaladı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kasımpaşa puanını 5'e yükseltti.

Pendikspor ise puanını 2 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

14'üncü dakikada Hajradinovic'in pasınla savunma arkasına sakan Fall'ın ceza sahası içerisine girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

25'inci dakikada ani gelişen Pendikspor atağında Thuram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis yatarak çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Halil'in vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35'inci dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında topla birlikte rakip yarı alana giren Thuram pasını Oscar Romero'ya verdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Erdem topu kontrol etti.

39'uncu dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sol kanattan Oscar Romero'nun yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Görkem'in müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.

45+5'inci dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Halil Akbunar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Winck'in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

45+7'nci dakikada penaltı vuruşunda Oscar Romero, sert bir vuruşta meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada Pendikspor atağında Vukovic pasını sol kanattan hareketlenen Halil Akbunar'a verdi. Topla birlikte kat eden Halil'in rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

81'inci dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Omeruo kafayla meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Topa hareketlenen Winck'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1'inci dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Serkan Asan, Selim Dilli'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

90+3'üncü dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Fall'ın ceza sahası içi sol çaprazından penaltı noktasına doğru çevirdiği topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.