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Gaziantep FK 1 - 3 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Samu Saiz, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:12
Gaziantep FK 1 - 3 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf konuk takım Sivasspor oldu. 12. dakikada Samu Saiz, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Emrah Başsan, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in 50. dakikada attığı golle umutlandı.

Ev sahibi takım beraberlik için bastırırken Gerson Rodrigues, 84. dakikada durumu 3-1 yaparak maçın skorunu tayin etti.

Sivasspor bu galibiyetle birlikte puanını 4'e yükseltti. Gaziantep FK ise ligdeki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

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