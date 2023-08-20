Başakşehir Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.
RAMS Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
İki takım da sezona yenilgiyle başlamıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar Ie, Duarte, Lima, Karzev, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Piatek
Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Adnan, Can Keleş, Lasagna, Mendes
BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.