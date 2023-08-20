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BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmayan Beşiktaş, bu maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 20:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 20:51
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Emeka Eze, Diaby

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Pendikspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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