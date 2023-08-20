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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı öncesi dikkat çeken sözler: Bugün farklı bir oyun olacak!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:36
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı öncesi dikkat çeken sözler: Bugün farklı bir oyun olacak!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Kendi sahamızda başlayacağız. Lig bir maraton. Bütün takımlarda dalgalanmalar olabilir. Önemli olan kendi futbolunuzu oynayıp maçı kazanmak. Futbol ihmale gelmez. Ne kadar istersen o kadar başarılı olursun.

Pendik geçen sene olağanüstü işler yaptı ve Süper Lig'e çıktı. Osman hoca da başarılı bir hoca. Geçen haftaki maç ölçü alacağımız bir maç değil. Bugün farklı bir oyun olacağını düşünüyorum. Seyirci ile bütünleşip güçlü bir oyunla kazanmak istiyoruz.

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