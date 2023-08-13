Antep Fener’e hazır

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı- siyahlılar, İstanbul'a geldi.
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı- siyahlılar, İstanbul'a geldi.