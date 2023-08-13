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Antep Fener’e hazır

Gaziantep FKFenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı- siyahlılar, İstanbul'a geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Antep Fener’e hazır
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı- siyahlılar, İstanbul'a geldi.
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