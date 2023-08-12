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Konyaspor 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:23
Konyaspor 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Cikalleshi kaydetti.

Mücadelede İstanbulspor'da Emir Gültekin 90+3. dakikada penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Ayrıca mücadelede İstanbulspor'dan Ali Yaşar 2. sarı karttan ve 80. dakikada Okan Erdoğan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konyaspor'da ise 80. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kart gören isim oldu.

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