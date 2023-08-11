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Mendes Karagümrük’te

Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık imza atıldı. Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Nasr'da forma giydi. 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı- kırmızılılarda ilk sezonunda 7 maçta 1 gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Mendes Karagümrük’te
Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık imza atıldı. Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Nasr'da forma giydi. 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı- kırmızılılarda ilk sezonunda 7 maçta 1 gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.
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