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TRANSFER HABERLERİ | Ankaragücü Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü FC Shkupi forması giyen 23 yaşındaki Jamaikalı hücum oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 19:43
TRANSFER HABERLERİ | Ankaragücü Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü FC Shkupi forması giyen 23 yaşındaki Jamaikalı hücum oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, FC Shkupi forması giyen Renaldo Cephas ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca da katılım sağladı.

RENALDO CEPHAS'TAN 12 GOL, 6 ASİST

Renaldo Cephas, 2022-23 sezonunda FC Shkupi formasıyla 36 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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