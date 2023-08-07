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Alanyaspor Hadergjonaj'ı transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Kosovalı defans oyuncusu Florent Hadergjonaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:46
Alanyaspor Hadergjonaj'ı transfer etti!

Corendon Alanyaspor, Kosovalı defans oyuncusu Florent Hadergjonaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kasımpaşa'da oynarken bize zorluklar yaşatmıştı. Umarım bizde de aynı başarıyı gösterir. Kendisi kişilik ve karakter olarak takdir ettiğimiz bir futbolcu. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"BAŞARILI OLMAYA GELDİM"

Florent Hadergjonaj ise, "Güzel sözleri için başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendimi şu anda bile çok rahat hissetmeye başladım. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Alanyaspor'u zaten takip ediyordum. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu ve bu sezon çok iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Buraya başarılı olmaya geldim. Taraftarlarımızı da mutlu etmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu olacak" diye konuştu.

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