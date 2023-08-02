Haberler Süper Lig Antep'in forveti Brayan Riascos

Antep'in forveti Brayan Riascos

Gaziantep FK aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Kırmızı- siyahlılar, M.Kharkiv'den Riascos'la anlaştı. Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Riascos, geçen sezon Portekiz ekibi Maritimo'da oynadığı 18 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Antep'in forveti Brayan Riascos
Gaziantep FK aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Kırmızı- siyahlılar, M.Kharkiv'den Riascos'la anlaştı. Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Riascos, geçen sezon Portekiz ekibi Maritimo'da oynadığı 18 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.
DİĞER
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu Fenerbahçe’nin rakibi kim, belli mi, maç ne zaman oynanacak?
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada?
Premier Lig ekibinden G.Saraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam
F.Bahçe'den İtalyan devini ikna turları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe güle oynaya turladı!
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
Deprem son dakika! 2 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe güle oynaya turladı! F.Bahçe güle oynaya turladı! 00:59
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:59
İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz 00:59
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:59
Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? 00:59
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! 00:59
Daha Eski
G.Saray transferi resmen açıkladı G.Saray transferi resmen açıkladı 00:59
F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor 00:58
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! 00:58
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı 00:58
Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi 00:58
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor 00:58