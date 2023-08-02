Antep'in forveti Brayan Riascos

Gaziantep FK aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Kırmızı- siyahlılar, M.Kharkiv'den Riascos'la anlaştı. Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Riascos, geçen sezon Portekiz ekibi Maritimo'da oynadığı 18 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.
Gaziantep FK aradığı forveti Ukrayna'da buldu. Kırmızı- siyahlılar, M.Kharkiv'den Riascos'la anlaştı. Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için kulüp tarafında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Riascos, geçen sezon Portekiz ekibi Maritimo'da oynadığı 18 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.