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Yeni hedef Maja

Samsunspor, Nijeryalı forvet Josh Maja’yı gündemine aldı Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki yıldızla ilk temas kuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Yeni hedef Maja

Süper Lig'de bu sezon adından söz ettirmek isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak G.Saray'dan Taylan Antalyalı'ya imza attıran Karadeniz ekibi, bu kez hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kırmızı-beyazlı ekibin gündemine gelen son isim ise Josh Maja oldu. Son olarak Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Maja'nın peşinde birçok takımın bulunduğu ve teklifleri değerlendireceği bildirildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da transfer için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Manchester City'de yetişen ve daha sonra Sunderland'e giden Maja, Bordeaux, Stoke ve Fulham formaları da giydi. Geçen sezon Bordeaux'ta 41 maça çıkan genç oyuncu, 17 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. İngiltere doğumlu olan 24 yaşındaki forvet milli takım tercihini Nijerya'da yana kullanırken 1 kez forma şansı buldu. 1.81'lik forvetin milli takımda ise golü bulunmuyor.

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