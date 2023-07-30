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Mina sesleri

Yıldız bir forvet almak isteyen Mavi Şimşekler, Celta Vigo’nun tecrübeli golcüsünü gündeme aldı. Santi Mina için tüm şartların zorlandığı öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Mina sesleri

Lige iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Adana Demirspor, forvet hattına yapacağı takviye için arayışlarını sürdürüyor. İleri uçta yıldız bir ismi görmek isteyen mavi-lacivertliler, bu doğrultuda Santi Mina'yı listenin başına yazdı. Celta Vigo forması giyen İspanyol golcü için girişimlerin başladığı öğrenildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun Adana Demirspor'un ilgisine sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli forvetin bonservisi için kulüpten kolaylık isteyeceği de gelen haberler arasında.

GEÇEN YIL AL-SHABAB'TAYDI

Celta Vigo'da yetişen Santi Mina, 2015'te 10 milyon euro'ya Valencia'ya gitti. Başarılı bir performans gösteren 27 yaşındaki oyuncu, 150 maçta 42 gol ve 19 asistle oynadı. Sözleşmesinin bitiminin ardından 2019'da yetiştiği kulübü Celta Vigo'ya dönen yıldız oyuncu, geçen sezonu ise Al- Shabab'ta geçirdi. 32 maçta forma giyerken 7 gol ve 5 asistlik katkı verdi. İspanya ile U21 kategorisinde 4 kez şans bulan Mina, 2 defa fileleri havalandırmayı başardı

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