Emre'de sona doğru

G.Saray'dan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katan Samsunspor, Emre Kılınç için de geri sayıma geçti. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, G.Saray'la görüşmelerde son aşamaya geldi. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.
G.Saray'dan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katan Samsunspor, Emre Kılınç için de geri sayıma geçti. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, G.Saray'la görüşmelerde son aşamaya geldi. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.