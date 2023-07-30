Sıra Emir'e geldi

Bu sezon Süper Lig'e yükselmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son olarak Celli Yüksel ve Ümit Akdağ'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, Emir Ortakaya transferini bitirmek için de çalışmalarını sıklaştırdı. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan 19 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymesi için yoğun mesai harcandığı öğrenildi.

F.BAHÇE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hollanda ve Belçika'dan da talipleri olan Emir'i kiralamaya sıcak bakan F.Bahçe, geçen sezon da başarılı olduğu Göztepe'ye göndermeye olumlu yaklaşıyor. Forma şansı bulabileceği bir takımda 1 yıl daha tecrübe kazanmak isteyen Emir de Göztepe'yi çok istiyor. Geçen sezon 33 maçta forma giyen genç stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı. Emir'in 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.