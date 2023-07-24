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Pendikspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon çalışmaları Bolu'da sürdüren Pendikspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:44
Pendikspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, takımların yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü saha kenarından oyuncularını sık sık uyardı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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