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FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Son dakika spor haberleri... FIFA, Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere ödeme yaptı. Süper Lig ekipleri içerisinde aslan payını Beşiktaş aldı. İşte takımların aldığı ücretler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 16:42
FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Yardımları Programı" kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor. Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program kapsamında kulüplere 355 milyon dolar yardım yapacak.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

ASLAN PAYI İNGİLTERE VE MANCHESTER CITY'NİN

FIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu. UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Kulüpler düzeyinde ise Manchester City'yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDI

Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

FIFA'nın ödeme yaptığı Süper Lig ekipleri şöyle:

Beşiktaş (1 milyon 137 bin 20 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Galatasaray (657 bin 26 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Hatayspor (362 bin 276 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Fenerbahçe (302 bin 962 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Trabzonspor (250 bin 34 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Kayserispor (248 bin 209 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Alanyaspor (160 bin 606 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Antalyaspor (153 bin 306 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Giresunspor (153 bin 306 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Çaykur Rizespor (131 bin 405 dolar)

FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası ödemesi! Süper Lig'den...

Konyaspor (69 bin 352 dolar)

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