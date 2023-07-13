Ankaragücü'ne Servet

İsrail ekibi M.Haifa, Diack için Ankaragücü ile 3 milyon euro'ya anlaştı. Maccabi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da bu transferde önemli bir etken oldu. Transfer gerçekleşirse İsrail ekibinin tarihinde ödediği en yüksek bonservis bedeli olacak. 22 yaşındaki Senegalli ön libero, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.
İsrail ekibi M.Haifa, Diack için Ankaragücü ile 3 milyon euro'ya anlaştı. Maccabi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da bu transferde önemli bir etken oldu. Transfer gerçekleşirse İsrail ekibinin tarihinde ödediği en yüksek bonservis bedeli olacak. 22 yaşındaki Senegalli ön libero, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.