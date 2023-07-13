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Alanyaspor 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 18:37
Alanyaspor 3-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 6'ncı dakikada Balkovec, 29'uncu dakikada Richard ve 32'nci dakikada Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Rizespor'da Papa, durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı. Rizespor, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 1-0 yenilmişti.

Alanyaspor kamptaki 2'nci hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

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