Hosseini'yle anlaştı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. 2021-22'de Trabzonspor'dan gelen 27 yaşındaki stoper, son 2 sezonda Kayserispor'la 63 karşılaşmaya çıkarken, 6 kez ağları havalandırdı.
Transfer yasağı bulunan Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. 2021-22'de Trabzonspor'dan gelen 27 yaşındaki stoper, son 2 sezonda Kayserispor'la 63 karşılaşmaya çıkarken, 6 kez ağları havalandırdı.