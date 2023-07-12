Derbi Samsunspor'un

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig’in iki yeni takımı Samsunspor ve Çaykur Rizespor, özel maçta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen Karadeniz derbisini Yılport Samsunspor, 26. dakikada Fofana’nın attığı golle 1-0 kazandı.
Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in iki yeni takımı Samsunspor ve Çaykur Rizespor, özel maçta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen Karadeniz derbisini Yılport Samsunspor, 26. dakikada Fofana'nın attığı golle 1-0 kazandı.