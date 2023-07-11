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Eroğlu: Sistem takımıyız

Samsun’un hocası, “Gelişim, takım kurgusu ve sistemimizi uygulamaya devam edeciğiz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
Eroğlu: Sistem takımıyız

Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sene kurguladıkları sistemle açık ara şampiyon olduklarını, amaçlarının bunu tekrarlamak olduğunu söyledi. Teknik direktörlük kariyerinde kendisinin bir felsefe benimsediğini ve ona göre işini yaptığını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti: Felsefem gelişim, takım mühendisliği ve sistemdir. Oyuncunun gelişimi çok değerlidir. Takım mühendisliğiyle elindeki bütçeye göre en iyi takımı kurgulamak ve en yüksek verimi almak önemlidir. Bunların hepsinde teknik direktörlere önemli görevler düşüyor. Görev ve sorumluluğun bilincindeyim en iyi şekilde çalışmalarımız devam ediyor.

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