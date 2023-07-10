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Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Welinton'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'la yollarını ayıran Welinton'un yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'la anlaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:09
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Welinton'un yeni adresi belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, kadrosunu tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar son olarak Beşiktaş forması giyen defans oyuncusu Welinton'u kadrosuna kattığını açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu için kulübün sosyal medya hesabından videolu bir hoşgeldin mesajı yayınlandı.

Paylaşımda "Welinton Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı. Bem-vinda à família Welinton!" ifadeleri kullanıldı.

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