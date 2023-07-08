Samsunspor’a 8-10 transfer

Yılport Samsunspor, Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Samsunspor Futbol Akademisi'nden gelecek yıllarda destek alacağımız oyuncular olacak. Şimdi 8-10 arası transfer planlıyoruz" dedi.
YılportSamsunspor, Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Samsunspor Futbol Akademisi'nden gelecek yıllarda destek alacağımız oyuncular olacak. Şimdi 8-10 arası transfer planlıyoruz" dedi.