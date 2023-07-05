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Hedefimiz büyük

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Süper Lig’de önce kalıcı olacağız sonraki hedef şampiyonluk. Ali Koç’tan sonra en çok para harcayan başkan benimdir herhalde” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Hedefimiz büyük

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, A Spor'da Transfer Raporu programında Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan ve Aykut İnce'ye önemli açıklamalar yaptı. Gecikmeli de olsa şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Hocam 'Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ı kadro dışı bırak, şampiyon olacağız' dedi. Sözünü de tuttu, kendisiyle çalıştığım için çok mutluyum. Şimdi ilk etapta Süper Lig'de kalıcı olmak. Sonra hedefimizi yükselteceğiz. 5 yılda biz takımı sadece 2. Lig'den Süper Lig'e çıkmadık. Kulübe kalıcı eserler de kazandırdık" dedi.

5 YILDA ROTAMIZ ŞAMPİYONLUK

Yıldırım, "Geldiğimizde Samsunspor'un adı vardı. 5 yıldızlı tesis yaptık. 4 bin metrekare kapalı alan, 5 tane saha, 130 yatak kapasiteli tesis yaptık. Her şey var, yok yok. Ben Ali Koç'tan sonra en çok para harcayan başkanım. Şu anda ben Türkiye'de bir kulüp kuruyorum. Bir tohum ektik. Samsunspor şu anda bir fidan. Daha da büyüyecek. Kulübü marka haline getirmek için çalışıyoruz. İş hayatımdaki başarıları kulübe de uygulamaya çalışıyoruz. Beş senelik periyotta şampiyonluğu hedefliyoruz" diye konuştu.

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