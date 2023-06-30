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Pendikspor yeni sezon hazırlıklarına başladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 19:49
Pendikspor yeni sezon hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Geçen sezon elde ettiği başarıların ardından Süper Lig'e çıkan Pendik ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa girdi.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 16 futbolcu ve teknik ekiple otele gelen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdmana koşuyla başlayan Pendiksporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı.

Pendikspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan otelin müdürü ve personeli, takımı antrenman sahasında karşıladı.

Otel müdürü Önder Sıkıcıoğlu, Pendikspor'un geçen sezon da ilk kampını otellerinde yaptığını söyledi.

Teknik direktör Özköylü ise otelde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, "Bu oteldeki tüm arkadaşları kendi ailemizden biliyoruz." dedi.

Sıkıcıoğlu'nun Özköylü'ye çiçek takdim etmesinin ardından otel personeli ve Pendikspor takımı hatıra fotoğrafı çektirdi.

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