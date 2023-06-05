Haberler Süper Lig Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hükmen kazandığı haftada, Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:39
Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

6 Haziran Salı

17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER

20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

7 Haziran Çarşamba

20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

DİĞER
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı dedesinin kopyası! Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!
Fahriye Evcen yaş aldıkça güzelleşiyor! Doğum gününde arz-ı endam etti o pozlar ortalığı salladı ilk yorum eşi Burak Özçivit'ten!
Atiba'nın alternatifli bulundu! Sürpriz orta saha
Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası
Atiba'nın alternatifli bulundu! Sürpriz orta saha
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Haziran)
5 aylık enflasyon farkına göre Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası 13:00
Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı 12:33
Miami Heat seriyi eşitledi! Miami Heat seriyi eşitledi! 12:26
Atiba'nın alternatifli bulundu! Sürpriz orta saha Atiba'nın alternatifli bulundu! Sürpriz orta saha 12:08
Hamburg - Stuttgart maçı hangi kanalda? Hamburg - Stuttgart maçı hangi kanalda? 11:51
Aslan'da yaprak dökümü! İşte o isimler Aslan'da yaprak dökümü! İşte o isimler 11:46
Daha Eski
Torreira'dan Icardi'ye transfer mesajı! Torreira'dan Icardi'ye transfer mesajı! 11:32
Terim kutlamaları beklemedi! Erken ayrıldı Terim kutlamaları beklemedi! Erken ayrıldı 10:44
Bjelica'dan transfer açıklaması! "5-6 oyuncu..." Bjelica'dan transfer açıklaması! "5-6 oyuncu..." 10:34
Ayrılık iması! "Son maçına çıktı gibi" Ayrılık iması! "Son maçına çıktı gibi" 10:03
Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu" Avrupa basınından övgü! "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu" 09:42
Çakar'dan flaş sözler! "İki kritik karar..." Çakar'dan flaş sözler! "İki kritik karar..." 09:09