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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 37. hafta maçları aynı gün aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de karşılaşmaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:40
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan sürüyor. 3 maç aynı gün aynı saatte oynanıyor.

Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR | CANLI

Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Mustafa, Sackey, Serkan, Kayode, Umut

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görken, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Guldbrandsen, Belhanda

Başakşehir: Deniz, Şener, Wu, Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkan Aydoğmuş, Deniz, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ | CANLI

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Uzodimma, Baran, Thiam, Gavranovic, Mane

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Taylan, Dokanovic, Manousek, Emre, Milson, Sowe

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