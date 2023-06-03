Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan sürüyor. 3 maç aynı gün aynı saatte oynanıyor.
Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR | CANLI
Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Mustafa, Sackey, Serkan, Kayode, Umut
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görken, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic
ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Guldbrandsen, Belhanda
Başakşehir: Deniz, Şener, Wu, Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkan Aydoğmuş, Deniz, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny
KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ | CANLI
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Uzodimma, Baran, Thiam, Gavranovic, Mane
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Taylan, Dokanovic, Manousek, Emre, Milson, Sowe