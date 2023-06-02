Giresun üzgün

Trabzonspor'a evinde 4-2 kaybeden düşme hattındaki Giresunspor, deplasmandaki Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen antrenman, çift kaleyle sona erdi. Bugün İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlılar, antrenmanlarını Pendikspor tesislerinde sürdürecek.
Trabzonspor'a evinde 4-2 kaybeden düşme hattındaki Giresunspor, deplasmandaki Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen antrenman, çift kaleyle sona erdi. Bugün İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlılar, antrenmanlarını Pendikspor tesislerinde sürdürecek.