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Kayserispor’dan LGS morali

Kayserisporlu Kolovetsios ve Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasındaki protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi. Yunan stoper Kolovetsios ve İranlı orta saha Karimi, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere moral verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Kayserispor’dan LGS morali
Kayserisporlu Kolovetsios ve Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasındaki protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi. Yunan stoper Kolovetsios ve İranlı orta saha Karimi, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere moral verdi.
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