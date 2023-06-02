Kayserispor’dan LGS morali

Kayserisporlu Kolovetsios ve Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasındaki protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi. Yunan stoper Kolovetsios ve İranlı orta saha Karimi, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere moral verdi.
KayserisporluKolovetsios ve Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasındaki protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi. Yunan stoper Kolovetsios ve İranlı orta saha Karimi, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere moral verdi.