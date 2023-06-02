Birlik’te seçim konuşuldu

Kulüpler Birliği toplantısı dün gerçekleştirildi. Gündemde TFF Başkanlık seçimi ve küme düşmenin kaldırılması konuları vardı. Toplantıda, haziran ayının ortasında düzenlenecek olan TFF başkanlık seçimi masaya yatırıldı. Küme düşmenin kaldırılması konusunda Kulüpler Birliği'nin ortak bir noktada buluşamadığı öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bu gündem maddeleri için kısa bir süre içerisinde yeniden toplanacağı bildirildi.
Kulüpler Birliği toplantısı dün gerçekleştirildi. Gündemde TFF Başkanlık seçimi ve küme düşmenin kaldırılması konuları vardı. Toplantıda, haziran ayının ortasında düzenlenecek olan TFF başkanlık seçimi masaya yatırıldı. Küme düşmenin kaldırılması konusunda Kulüpler Birliği'nin ortak bir noktada buluşamadığı öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bu gündem maddeleri için kısa bir süre içerisinde yeniden toplanacağı bildirildi.