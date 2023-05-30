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Samsun’dan çifte atak

S. Liege-C. Brugge maçını takip eden Eroğlu, Marcelin ve Cihan Çanak’a olumlu rapor verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Samsun’dan çifte atak

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve yardımcı antrenörü olan abisi Halit Eroğlu, Belçika'da Standard Liege'in sahasında Cercle Brugge'e 4-0 yenildiği maçı izlemişti. İki ismin Standard Liege'den Türk asıllı Belçikalı orta saha Cihan Çanak (18) ve Brugge'den Fransız stoper Jean Marcelin'i (23) takip ettiği öğrenildi. Cihan'ı izlemek için Belçika'ya giden Eroğlu ikilisinin, Marcelin'i de beğendiği ifade edildi. Bonservisi Monaco'da bulunan genç oyuncu ve Cihan için olumlu rapor verildi. Yönetim iki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

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