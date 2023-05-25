Hull'da Emre sesleri

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezon için takımın başına Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı. İngiliz Premier Lig'in bir alt kategorisi olan Championship'te yer alan Hull City, bu sezon zor bir dönem geçirdi ve ligde kalma mücadelesi verdi. Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan'ın da forma giydiği Hull City'yi Premier Lig'e çıkartmayı hedefleyen Acun Ilıcalı, çok yakın dostu olan ve futbol bilgisini beğendiğini her defasında açıkça ifade ettiği 42 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezon için takımın başına Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı. İngiliz Premier Lig'in bir alt kategorisi olan Championship'te yer alan Hull City, bu sezon zor bir dönem geçirdi ve ligde kalma mücadelesi verdi. Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan'ın da forma giydiği Hull City'yi Premier Lig'e çıkartmayı hedefleyen Acun Ilıcalı, çok yakın dostu olan ve futbol bilgisini beğendiğini her defasında açıkça ifade ettiği 42 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.