Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük 2-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fatih Karagümrük 2-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:02
Fatih Karagümrük 2-3 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor'un golleri 51'de Ndiaye, 76'de Onyekuru ve 84'de Fatih Karagümrük'ün kendi kalesine attığı gol sonucu geldi.

Fatih Karagümrük'ün golleri ise 44'de Adana Demirspor'dan Ertaç'ın kendi kalesine attığı gol ve 80'de Diagne'nin ayağından geldi.

Bu maçın ardından Adana Demirspor ligde 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada bulunuyor.

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