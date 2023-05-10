Haberler Süper Lig Özbek ve Koç PFDK’da

Özbek ve Koç PFDK’da

TFF Hukuk Müşavirliği G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç’u PFDK’ya sevk etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Özbek ve Koç PFDK’da

TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Giresunspor' da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da kurula sevk gönderildi. A.Gücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolcu Kitsiou ile Sivassporlu Yatabare de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

DİĞER
Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin 1 yıllık ilişkisi bitti! Altından 'İhanet zinciri' çıktı
İhaleyi futbolculara yıktı! İşte o görüşmenin perde arkası
F.Bahçe'de her yol Jesus'a çıkıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti!
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya
ALES-1 sonuç sorgulama ekranı 2023
2023/ALES-1 sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazık oldu! Yazık oldu! 01:26
Özbek ve Koç PFDK’da Özbek ve Koç PFDK’da 01:26
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 00:36
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 00:36
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! 00:36
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya 00:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım 00:36
Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! 00:36
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 00:36
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 00:36
Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:36
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor 00:36