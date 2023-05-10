Özbek ve Koç PFDK’da

TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Giresunspor' da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da kurula sevk gönderildi. A.Gücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolcu Kitsiou ile Sivassporlu Yatabare de tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.