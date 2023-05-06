Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Rassoul, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.