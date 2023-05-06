Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:51
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.



ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Rassoul, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…
Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Maçın hikayesi bambaşka olabilirdi"
Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 21:40
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz 21:33
Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! 21:32
Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik 21:28
Salah attı! Liverpool kazandı Salah attı! Liverpool kazandı 21:26
Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! 21:24
Daha Eski
Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! 21:07
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 20:58
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI 20:50
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 20:49
Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" 20:05
Harry Kane attı Tottenham kazandı! Harry Kane attı Tottenham kazandı! 19:38