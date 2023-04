Avrupa kapısı Samsun'dan

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7. sırada aldığı Samsunspor'u 20 maçlık yenilmezlik serisiyle 11 yıl sonra Süper Lig'e taşırken, 12 yıllık kariyerinde üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Altınordu ile 3. Lig ve 2. Lig'de kupaya ulaşan 50 yaşındaki başarılı teknik adam, bu kez Yılport Samsunspor ile Süper Lig'e yükseldi. Hüseyin Eroğlu, muhabirimiz İlhan Demircioğlu'na şampiyonluk hikayesini ve şimşeklerin gelecek planını anlattı:

ÖNCELİĞİMiZ iLK 10'DA OLMAK

"Samsunspor tabii ki kalıcı olacak. Yeri her zaman Süper Lig'dir. Kurumsal bir yapı, geleceği vizyonu olan bir başkana sahip. Avrupa'yla sürekli iletişimdeyiz. Tabii ki bir anda bir şeyler olmaz ama öncelikli ilk 10'da olmak önemli. Borçsuz bir kulüp bu da çok değerli. Samsunspor'un Akademisi var. Tesisleşmeyle bu formayı giyecek birçok genç olacak. Avrupa'ya kapılar Samsunspor'dan açılacak."

SAMSUN ZOR DEPLASMAN OLACAK

"Verdiğimiz sözün üzerinden 176 gün geçti ve bugün artık bir Süper Lig takımıyız. Aslında Samsunspor mazisiyle, Süper Lig'in en önemli kulüplerinden biri. Aldığı sonuçlarla, oynadığı futbolla, taraftarı ile olsun. Zor bir deplasman. Nasıl ki Adana Demirspor deplasmanı zor bir deplasman oldu. Samsunspor'da bu coşkulu büyük taraftarıyla sadece 4 büyükleri değil birçok takımı zorlayacaktır."

SiSTEM GELECEĞi KURTARIR

"Gets benim yıllarca bir felsefe olarak oluşturduğum formül. Gelişim, takım mühendisliği ve sistem (GETS) bizi şampiyonluğa ulaştırdı. Oluşturduğum GETS sistemi sayesinde 6-7 oyuncumuzun olmadığı maçları bile zorlanmadan kazandık. Gelişimden kastım elimizde bir futbolcu topluluğu var 17 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında biz teknik direktör olarak bunları geliştirmek zorundayız."

YUNUS EMRE VE MUHAMMED YILDIZLAŞACAK

"Genç oyuncuların şimdi tabi oynaması mutluluk verici. Milli Takımda mesela yeni bir jenerasyonda geldi, Avrupa'da oynayan, Avrupa'dan gelen içlerinde benim de oyuncularım var benimle çalışan. Bizde mesela Yunus Emre Çift var o da 20 yaşında. Şampiyonlukta çok önemli performans ortaya koydu. Muhammed Ali var 18 yaşında... O da görev aldığı sürede önemli katkı sağladı."

YÖNETİM BÜYÜK DESTEK VERDİ

"Bir takımım başarısı kentin ve tartışmasız taraftar gücünün yanı sıra başkan ve yönetimin ekibe verdiği güvenle doğru orantılıdır. Biz her baktığımızda arkamızda ve yanımızda sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım, yöneticilerimizi gördük. Kendilerine çok teşekkür ederim. Günün en az 15 saati çalışan teknik kadrodaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Onlar olmasa gerçekten başaramazdık."

KIRMIZI KAZAKLI ADAM GELDİ

"Samsunspor'un renkleri çok önemli, bayrağımızın renkleri. Logosunda Atatürk olan çok değerli bir arma. Samsun'a gelirken kırmızı ile ilgili düşüncemiz vardı. Eşimle kırmızı-beyaz gömlekle kombin yapmıştık iç sahada giymem için, eşimin de hoşuna gitmişti. İlk maçtan itibaren de uğurlu geldi. Taraftarımız da sürekli 'Hocam sen kırmızı giy', 'Kırmızı kazaklı adam geldi' demeye başladılar.

Samsun futbol şehri. Bu sene baktığınızda 2003 doğumlu Yunus Emre Çift yaklaşık 25 maça çıktı ben gelmeden önce oynamıyordu. Stoper Ümit Milli Takım oyuncusu. Şampiyonluk yolunda genç oyuncu oynatmak da önemli bir olay. Tabii ki gelecekte genç oyuncular çıkacak Samsun'dan. Ama tabii bu olaylar bir anda olmuyor zaman gerekiyor. Daha önce nasıl Türk futboluna bir sürü değer kazandırdıysa Samsunspor ileride yenileri de muhakkak olacaktır.

Teknik direktörlükte futbolcuyla iletişim çok önemli bir konu aslında. Ben de ekibim de iletişim konusunda oldukça iyiyizdir. Onlara karşı her zaman dürüst oldum adaletli oldum. Çok iyi iletişim kurdum. Sadece futbolcu ile değil taraftarla da iyi bir iletişim kurmanız gerekir onu da başardık. Çıkarlarını Samsunspor armasının önüne koyanlarla vedalaştık. Öncelikle bir oyuncunun hocasına güvenmesi lazım bu güveni kazanmamız lazım. Bu güveni sağladık.