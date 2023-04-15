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Adana Demirspor 5-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden Adana Demirspor 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:40
Adana Demirspor 5-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Mavi Şimşekler oldu.

Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18 ile 21'de David Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Ndiaye ve 90. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor 51 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 yendi.

47. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu sonrası kaleci Günay Güvenç, yatarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Svensson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Cherif Ndiaye'nin altı pas içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Fall'ın pasıyla ceza alanına giren Koita ile Rodrigues'in mücadelesinde Koita yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen Fall'ın pası verdiği anda Koita'nın ofsaytta olduğu bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıyı iptal edip, ofsayt kararı verdi.

76. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza alanına ortasında Djilobodji ile mücadele eden Cherif Ndiaye istediği gibi vuramayınca, kaleci Günay Güvenç topa hakim oldu.

80. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cherif Ndiaye'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk, Cherif Ndiaye'nin ofsayta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Ancak VAR'dan gelen ofsayt olmadığı bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, gol geçerli saydı: 4-0.

86. dakikada Barrios ile Aytaç Kara'nın ceza alanı içinde mücadelesinde iki oyuncu da yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk ilk olarak Barrios'un faul yaptığı kararını verdi. VAR incelemesi sonrası faul yapanın Aytaç Kara olduğu gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Belhanda, topu ağlarla buluşturarak skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçtan 5-0 galip ayrıldı.

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