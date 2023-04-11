Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı.
Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı BAY geçti.
Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı.
Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı BAY geçti.
Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi.
Derbi galibiyetiyle morallenen Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırladı.
Siyah beyazlılar taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup etti.
Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya 2-0 boyun eğdi.
İddaa Risk yönetimi, 28. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Beşiktaş - 15.00
Fenerbahçe - 4.00
Galatasaray 1.18