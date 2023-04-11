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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları yenilendi. Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise evinde Giresunspor'u mağlup etmesiyle birlikte birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 15:47 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:40
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Derbi galibiyetiyle morallenen Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Siyah beyazlılar taraftarı önünde rakibini 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Adana Demirspor - 150.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Trabzonspor - 100.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş....

Başakşehir - 50.00

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