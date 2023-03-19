Fatih Karagümrük Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
9 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük çıkışını sürdürmek istiyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Gent'e elenen Başakşehir Süper Lig'e galibiyetle dönmek için sahaya çıkıyor.
Fatih Karagümrük Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Diagne, Borini, Colley, Shukurov, Bertolacci,
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Keny, Figueiredo
FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı 19 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. BeIN Sports 1'den canlı yayınalnıyor.