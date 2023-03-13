Ankaragücü nefes aldı

Ligde düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, geçen hafta yeni hocası Ersun Yanal'la Başakşehir'i yenen Alanyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Başkent ekibi, 18'de Sowe'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün taraf olan sarı-lacivertliler, 76'da Milson'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3'te sıfırın ardından galibiyetle tanıştı ve düşme hattından çıktı. Deplasmanda sadece 1 galibiyeti bulunan Alanyaspor ise dış sahada 4'te sıfır çekti.

ANGOLALI WİLSON'DAN 2. MAÇINDA SİFTAH

Ankaragücü'nün yeni transferi Wilson, Alanyaspor karşısında gol siftahı yaptı. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 2 dakika süre alan 23 yaşındaki Angolalı forvet, maça 11'de başladı ve 76'da ağları sarstı.